Aule rimodernate dagli studenti parlando di lavoro nero e precarietà. Le lezioni innovative del prof del “Cicerone”

Nella classe terza B ITIS dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, il professore David Sodano ha lanciato un’iniziativa innovativa e formativa durante le ore di educazione civica. L’obiettivo è permettere agli studenti di rimodernare le aule scolastiche, affrontando allo stesso tempo temi cruciali come il lavoro nero e la precarizzazione del lavoro.

“Questa attività – fanno sapere dall’istituto guidato da Antonella Vairo – non solo offre agli studenti l’opportunità di migliorare l’ambiente scolastico, ma integra anche l’educazione civica in un approccio multidisciplinare. Durante le sessioni di rimodernamento, gli studenti apprendono le tecniche di base per migliorare le aule, applicando competenze pratiche e manuali. Parallelamente, il professore Sodano guida discussioni approfondite sul lavoro nero e la precarizzazione, tematiche attuali e di grande rilevanza sociale”.



Affrontando il tema del lavoro nero, gli studenti imparano a riconoscere le problematiche legate a questo fenomeno e comprendono l’importanza di un lavoro dignitoso e regolare. Le discussioni sulla precarizzazione del lavoro permettono di esplorare le sfide che i giovani affrontano nel mondo del lavoro moderno, evidenziando la necessità di politiche e misure che garantiscano stabilità e sicurezza lavorativa.