Non si arresta l’ondata di furti nel Vallo di Diano: un altro tentativo a Sassano

Prosegue senza sosta l’ondata di furti che sta mettendo in allarme la comunità del Vallo di Diano. Questa sera, un nuovo tentativo si è verificato in località Cavarelli, nel comune di Sassano. Un uomo dal viso coperto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre cercava di entrare in una casa.

All’interno dell’abitazione si trovava una giovane ragazza che, accortasi della presenza del ladro, ha reagito prontamente. Con prontezza, ha fatto scattare l’allarme, mettendo in fuga l’intruso. Immediatamente allertati, i carabinieri sono giunti sul posto, perlustrando la zona in cerca di tracce. Nel frattempo, sono accorsi anche i vicini di casa della ragazza, preoccupati per quanto stava accadendo. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.