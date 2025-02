“Pagare a bordo? Ora Pos”, il nuovo servizio dall’Azienda Curcio per il trasporto pubblico locale

“Pagare a bordo? Ora Pos”, anche sul trasporto pubblico locale. Si tratta di un nuovo servizio offerto dall’Azienda Curcio per i propri utenti che potranno pagare il biglietto a bordo con il pos anche sui pullman del Tpl. Una novità importante per il trasporto pubblico locale per il pagamento dei ticket una volta saliti a bordo dei bus. Si tratta di una delle prime iniziative del genere nel territorio regionale.

“Questo ci rende orgogliosi. Intendiamo sempre più venire incontro alle esigenze dei nostri clienti e ridurre a minimo disagi e problematiche sia nel trasporto sia nel pagamento e in tutti i vari servizi che offriamo”, così i vertici dell’azienda.

Questo nuovo servizio, una novità nel panorama nazionale, servirà a dare agli utenti dell’Azienda Curcio un supporto e velocizzare anche i tempi di sosta dei pullman nel momento del pagamento dei biglietti a bordo.