Medici di famiglia ok in Basilicata: il bilancio della Fondazione Gimbe

In Basilicata, come in Molise, Umbria e Sicilia, non si registrano carenze di medici di medicina generale: è quanto emerso dalla lettura dei dati raccolti dalla Fondazione Gimbe sulla carenza di medici di famiglia, con la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati al primo gennaio 2024.

Sul territorio lucano, come viene riportato dall’Ansa, è del 14,6 per cento la riduzione dei medici nel quadriennio 2019-2023, ma allo stato attuale non si indicano mancanze per il numero medio di assistiti a carico di ogni singolo professionista, che è inferiore a 1.200.

Stessa situazione delle altre regioni sopra citate. Il numero medio di assistiti per ogni medico lucano è di 1.119 (in Italia 1.374), mentre è del 29,3 per cento la percentuale di medici che hanno oltre 1.500 assistiti.

Una buona notizia, insomma, per i lucani che possono così contare su una importante risorsa medica sul territorio.