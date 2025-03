Furto al cimitero di Casalbuono: la comunità sotto shock

La comunità di Casalbuono è scossa dopo il furto avvenuto pochi giorni fa all’interno del cimitero locale. Ignoti si sono introdotti nell’area sacra, rubando numerosi oggetti di valore posti sulle tombe dai familiari dei defunti. Tra gli oggetti trafugati figurano statuette in rame, portafiori e altri ornamenti commemorativi, sottratti senza alcun riguardo per il dolore dei visitatori. La triste scoperta è stata fatta nelle prime ore del mattino, quando i cittadini si sono recati al cimitero per rendere omaggio ai propri cari. La notizia si è rapidamente diffusa nel paese, suscitando rabbia e sconforto tra i residenti, increduli di fronte a un gesto tanto vile in un luogo che dovrebbe rappresentare pace e rispetto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato immediatamente le indagini per identificare i responsabili. Al momento, non si hanno informazioni su eventuali sospetti o indizi utili, ma gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei cimiteri, spesso bersaglio di furti a causa della loro posizione isolata e della scarsa presenza di sistemi di videosorveglianza. Negli ultimi anni, i ladri di rame hanno provocato ingenti danni a numerose strutture cimiteriali, spingendo le comunità locali a chiedere maggiori controlli e misure preventive.