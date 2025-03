Uno scontro frontale si è registrato questa sera a Sala Consilina lungo la strada statale 19 in località Fonti. Due dei feriti sono stati trasferiti in ambulanza del 118 all’ospedale di Polla con serie conseguenze. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia municipale di Sala Consilina guidata dal comandante Salvatore Dellaluna.