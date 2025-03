Violenta rissa tra Sassano e Sala Consilina: emessi tre “Dacur”

Tre DACUR (acronimo che indica il divieto di accedere a determinate zone dei centri urbani) emessi dal questore di Salerno per tre persone che si sono rese protagoniste di una violenta lite la vigilia di Natale a Sassano. I tre, tra loro anche un padre e il figlio, si sono picchiati usando anche pietre, sedie e oggetti contendenti davanti un locale pubblico. I controlli dei carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile guidato dal capitano Martino Galgano ha permesso di ricostruire l’accaduto e far intervenire il questore con il cosiddetto Dacur. La lite era cominciata a Sala Consilina per poi “spostarsi” a Sassano.