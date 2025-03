Casa di riposo chiusa a Eboli per gravi carenze igienico sanitarie

Una residenza per anziani ad Eboli è stata chiusa a causa di gravi carenze igienico-sanitarie che “mettevano a rischio la salute degli ospiti”. Il provvedimento è stato emesso dal sindaco di Eboli, Mario Conte, con un’apposita ordinanza, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Salerno.

Nel corso del sopralluogo, i militari avrebbero riscontrato, oltre a irregolarità nelle condizioni igieniche e sanitarie della struttura, anche la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. L’ordinanza di chiusura è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza degli anziani i cui familiari nei prossimi giorni provvederanno al loro trasferimento in altre strutture idonee. Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità nella gestione della residenza