Incidente stradale a San Pietro al Tanagro: perde la vita un giovane di Sant’Arsenio

Ancora una tragedia della strada nel Vallo di Diano. In seguito ad un incidente stradale a San Pietro al Tanagro, un giovane di Sant’Arsenio ha perso la vita. Il ragazzo, di 21 anni, è rimasto vittima di un sinistro verificatosi sulla Sp Teggiano- Polla nel tratto ricadente il comune di San Pietro al Tanagro. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco. Inutili i tentativi dei sanitari del 118, purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare.

Una tragedia, l’ennesima, che colpisce la comunità di Sant’Arsenio che purtroppo ha già conosciuto troppe volte lo straziante dolore della perdita di una giovane vita umana a causa di un incidente stradale.