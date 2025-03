Lezioni di autodifesa con l’associazione Monte Pruno Giovani e il maestro Luigi Liguori

La Monte Pruno giovani ha voluto organizzare per l’8 di marzo un incontro con il maestro Luigi Liguori, a San Pietro al Tanagro, per parlare di difesa personale e avviare i primi rudimenti per tutelari, soprattutto per le donne, in caso di aggressione. Prima del corso con Liguori sono intervenuti il capitano Veronica Pastori, comandante dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, e Myriam Russo, sociologa forense e criminologa. Il capitano dei carabinieri e l’esperta di criminologia hanno spiegato il concetto di comunità, la necessità di denunciare, di comunicare anche semplici informazioni. E ancora le azioni legislativa in essere per tutelare le donne. I saluti iniziali erano stati affidati a Sebastiano Greco, presidente dell’associazione Monte Pruno Giovani. Folta la partecipazione di ragazze e ragazzi per poter assistere e poi partecipare alle lezioni di Liguori. Quest’ultimo dopo una parte teorica ha mostrato le tecniche di difesa per non farsi trovare inermi in caso di aggressione.