Rifiuti “tunisini” bruciati a Persano: arriva la commissione parlamentare d’inchiesta

A fine mese la commissione bilaterale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti sarà a Serre per verificare la situazione dei rifiuti bruciati nel luglio dello scorso anno. Si tratta dei rifiuti “italo tunisini”, partiti da Polla, arrivati in Tunisia e una volta appurato che il traffico non fosse autorizzato (e dopo un lungo braccio di ferro) riportati in Italia e stoccati in attesa di smaltimento e sotto sequestro nell’area militare di Persano. Lì sono stati bruciati. L’onorevole di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, da tempo ha rimarcato la necessità dell’intervento della commissione bilaterale. Pressioni che hanno avuto ragione anche per il supporto della collega di partito, Simona Petrucci che fa parte della commissione. Iannone ha sempre sostenuto che la commissione debba interessarsi del caso “perché l’epilogo segue fatti criminali che si susseguono dal 2020. Reputo che ci siano pesantissime responsabilità della Regione Campania fino a giungere al disastro in un’oasi naturalistica magnifica che è stata incredibilmente scelta come immondezzaio. Seguo queste vicende fin dalla scorsa legislatura e trovai sconcertante l’audizione dell’assessore Regionale Bonavitacola che sembrava un turista svedese al cospetto degli eventi che portarono al sequestro e agli arresti in Tunisia. Ora la Regione Campania deve rispondere anche del rogo avvenuto proprio a chiusura dell’indagine e pochi giorni dopo il dissequestro di quanto giaceva a Persano dal 2022. Il danno causato alla popolazione di Serre e Piana del Sele è enorme”. A fine mese ci sarà la Commissione che potrebbe interessarsi anche dei rifiuti, sempre legati alla Sra (azienda che aveva portato l’immondizia in Tunisia), stoccati a Polla senza che si sa chi debba smaltirli.