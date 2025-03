“L’emancipazione femminile tra Storia e Leggenda”: l’evento al “Sacco” di Sant’Arsenio per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Sant’Arsenio, insieme agli studenti della Scuola Secondaria di II grado, sono stati protagonisti di un evento emozionante dal titolo: “L’emancipazione femminile tra Storia e Leggenda”. L’iniziativa, promossa dalla Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro, è stata fortemente supportata dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonietta Cembalo.

L’evento ha avuto inizio con un’esibizione dell’orchestra della Scuola Secondaria di I grado, diretta dal prof. Alfonso D’Avino, che ha eseguito le note di “Donne” di Zucchero e “No Woman, No Cry” di Bob Marley. A seguire, numerosi interventi e riflessioni hanno animato la giornata, con gli studenti che hanno creato originali cartelloni e letto passi tratti da testi di autrici che hanno segnato la lotta per l’emancipazione femminile. Una lotta che, come sottolineato dagli studenti, è un cammino continuo e fondamentale per costruire un mondo di libertà per tutti.

Successivamente, le studentesse e gli studenti del laboratorio teatrale della Scuola Secondaria di II grado hanno reinterpretato una leggenda locale, quella di Maria Marmora, la “strega” di Polla, con il progetto “Natura ci ha fatto streghe/natura le ha fatte streghe”. La performance ha esplorato il tema della forza e della magia femminile, invitando a riflettere sul coraggio e sulla determinazione delle donne di ieri e di oggi.

Nel corso dell’evento, è stato sottolineato come la magia della strega sia simbolo della capacità delle donne di sognare e agire, nonostante le difficoltà. È un messaggio di speranza e di empowerment, che ha risuonato nei cuori di tutti i presenti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Sindaco del Comune di Sant’Arsenio, Donato Pica, che ha patrocinato l’evento, ai sindaci di Polla e Teggiano, Massimo Loviso e Michele Di Candia, nonché agli altri partecipanti, tra cui il giornalista Geppino D’Amico, il professore Ennio Cutolo, le rappresentanti della Consulta femminile del Vallo di Diano, l’associazione Differenza Donna e numerosi imprenditori locali. Presenti anche amministratori ed amministratrici dei Comuni del comprensorio, insieme a diverse personalità religiose, sono stati presenti per sostenere l’iniziativa.

La Dirigente Scolastica, Antonietta Cembalo, ha concluso l’evento con le parole: “La nostra Scuola con la Comunità tutta per accompagnare, insieme, la formazione dei nostri studenti in cittadini responsabili.”