Lutto nel mondo accademico per la scomparsa di Don Cosimo Damiano Fonseca, primo Rettore dell’UniBas.

Si è spento all’età di 93 anni il professore Cosimo Damiano Fonseca, primo Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata.

Sacerdote e professore di storia medioevale, nato a Massafra, diventa dapprima professore all’Università della Basilicata e poi Rettore per oltre venti anni.

Un rettorato quello di Don Cosimo Fonseca contraddistinto da una forte passione per la cultura e per le costruttive relazioni umane, un importante testamento etico per chi oggi continua a lavorare all’interno dell’Università della Basilicata e nel mondo accademico.

L’intera comunità accademica dell’Università degli Studi della Basilicata, a partire dal rettore, Ignazio Marcello Mancini, i Rettori emeriti Gianfranco Boari, Francesco Lelj Garolla di Bard, Mauro Fiorentino, la Rettrice emerita Aurelia Sole e la comunità accademica tutta esprimono profondo cordoglio per la perdita del padre fondatore dell’Ateneo. Anche la comunità accademica dell’Università del Salento si stringe nel cordoglio e nel ricordo del professore scomparso.