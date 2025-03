A scuola di “multiculturalità” con la Danza e Ginnastica Kodokan e la Monte Pruno. Il progetto dell’Infanzia di Sant’Arsenio

I piccoli alunni e le piccole alunne della Scuola dell’Infanzia dell’I.O.C. di Sant’Arsenio hanno preso parte, questa mattina, con entusiasmo al laboratorio psicomotorio intitolato “Io appartengo all’unica razza che conosco: quella umana” (A. Einstein), un’iniziativa che ha unito gioco, apprendimento e riflessione sulla multiculturalità.

Il laboratorio è stato realizzato grazie alla professionalità dell’esperta esterna Rosaria Bruno, coadiuvata dalla sua collaboratrice Angela Capozzoli, entrambe dell’Associazione Sportiva Danza e Ginnastica Kodokan. Il progetto è stato finanziato dalla BCC Monte Pruno di Roscigno e Laurino: un contributo che ha permesso di rendere possibile questa esperienza formativa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto sulla multiculturalità che porta avanti la Scuola dell’Infanzia di Sant’Arsenio, che ha coinvolto i piccoli alunni in diverse esperienze didattiche finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle ricchezze delle varie culture. In particolare, il laboratorio psicomotorio ha avuto come obiettivo principale la scoperta del proprio corpo, sottolineando le somiglianze che uniscono tutti i bambini, a prescindere dalla nazionalità e dal colore della pelle.

Un momento educativo e significativo che ha permesso ai bambini di esplorare l’importanza della diversità e della solidarietà, favorendo l’inclusione e l’integrazione fin dalla tenera età.