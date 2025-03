Ad “Oltre”, il 14 marzo si parla del punto nascita dell’ospedale di Polla a rischio chiusura

La prossima puntata di “Oltre al di là delle apparenze”, il programma di approfondimento giornalistico, in onda il venerdì subito dopo il tg delle 19.55, si concentrerà su un tema di grande attualità e di rilevanza sociale e sanitaria per le comunità della Regione Campania: i punti nascita a rischio chiusura. Un argomento che sta sollevando numerosi interrogativi riguardo al futuro della sanità locale e alle implicazioni per i cittadini.

Il focus della puntata sarà sull’ospedale Luigi Curto di Polla, un punto di riferimento per i comuni dell’entroterra salernitano, e sull’ospedale di Sapri, due strutture che potrebbero subire pesanti ridimensionamenti.

In studio, saranno presenti il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e il dottor Antonio Filpo, pediatra del nosocomio pollese. I due ospiti forniranno un’analisi dettagliata della situazione. La nuova puntata di Oltre, andrà in onda venerdì 14 marzo dopo il tg di Italia2 News delle 19.55, ed in replica il sabato alle 15.00 circa e la domenica alle 17.00 e alle 23.15 circa.