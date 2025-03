Sequestrato l’ex stabilimento balneare “Arenella” a Salerno: rischio per la sicurezza pubblica

In data odierna, il personale del Comando di Polizia Municipale di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla stessa Procura.

L’indagine riguarda l’ex stabilimento balneare “Arenella”, sito a Salerno in Via Leucosia, 8. Il provvedimento è stato emesso a seguito di interventi congiunti effettuati dalla Polizia Municipale, in collaborazione con l’ASL e il personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità del Comune, che hanno permesso di constatare il totale stato di abbandono e il pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dalla mancata esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza della struttura.

Il provvedimento cautelare è, naturalmente, impugnabile e le accuse formulate saranno oggetto di valutazione da parte del giudice nelle fasi successive del procedimento.