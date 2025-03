Banda del buco in azione in un bar a Pontecagnano. Rubati anche i succhi di frutta

Furto nella notte in un bar-tabacchi lungo la litoranea di Pontecagnano. Il colpo è stato portato a termine da almeno tre persone che, dopo aver sfondato due muri per entrare nel locale, hanno rubato le sigarette presenti per un valore di circa 10mila euro, oltre ai contanti nelle slot machine e dal cambio monete, che è stato asportato e portato via. Portate via anche bibite e succhi di frutta. Il cambio moneta, invece, è stato ritrovato in prossimità di una struttura alberghiera abbandonata sulla litoranea, ipotetica base di appoggio della banda. Sul posto si sono recati i carabinieridella compagnia di Battipaglia, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere ed hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. “Questa zona – sottolinea la titolare – è abbandonata da tutto e da tutti”.