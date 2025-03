Due morti in un tragico incidente sulla Cilentana

Un tragico incidente si è verificato sulla Strada Statale 18 Cilentana, tra Pattano e Vallo Scalo. Due uomini hanno perso la vita sul colpo in seguito ad un violento scontro che ha ridotto i veicoli coinvolti in cumuli di lamiere. Nell’impatto è rimasto ferito un altro uomo che è stato trasportato all’ospedale “San Luca” in stato di shock. Le sue condizioni sono al momento stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto a causa di un sorpasso azzardato ma non si escludono altre possibilità.