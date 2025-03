Fondi per la sanità in Basilicata: ecco 22 milioni di euro per Melfi e Maratea

La Regione Basilicata “prosegue nel percorso di modernizzazione e messa in sicurezza delle strutture sanitarie del territorio: con due recenti provvedimenti della Giunta regionale, sono stati approvati i progetti esecutivi per l’adeguamento sismico del Padiglione A dell’Ospedale di Melfi e del Presidio ospedaliero distrettuale (Pod) di Maratea, per un investimento complessivo di oltre 22 milioni di euro”.

Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana, l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico. Nel comunicato è anche specificato che “l’intervento previsto per l’Ospedale di Melfi consiste nella demolizione e ricostruzione del Padiglione A, con un finanziamento di 14.686.594,67 euro nell’ambito del programma: Verso un ospedale sicuro e sostenibile, previsto dall’art. 20 della legge 67/1988, e con il supporto del Fondo opere indifferibili (Foi) del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Per il Pod di Maratea, analogamente, è stato approvato il progetto di adeguamento sismico, con un finanziamento di 7.767.736,88 euro, proveniente allo stesso modo, dalle risorse nazionali della Legge 67/1988 e dai fondi Fesr 2021-2027″.

Secondo Latronico, “l’approvazione di questi interventi rappresenta un segnale concreto dell’impegno della Regione Basilicata nel potenziamento e nell’ammodernamento delle strutture sanitarie. La sicurezza degli ospedali è una priorità assoluta e questi investimenti mirano a rendere la sanità più efficiente, resiliente e capace di rispondere alle esigenze della popolazione”. I progetti “hanno già ottenuto la validazione rispettivamente dall’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e dall’Azienda sanitaria locale di Potenza (Asp). Con questi interventi, la Regione Basilicata conferma il proprio impegno per un sistema sanitario all’avanguardia, mettendo al centro la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle strutture ospedaliere”.