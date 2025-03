Arrestati padre e figlio per detenzione e spaccio di stupefacenti a Nocera Inferiore

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore hanno arrestato due uomini, padre e figlio, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due sono stati trovati in possesso, nella loro abitazione di Nocera Inferiore, di cocaina, hashish e marijuana, insieme a vari strumenti e materiali utilizzati per la preparazione delle dosi.

Durante il controllo, inoltre, è emerso che entrambi gli indagati avevano indosso migliaia di euro in contante, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella tarda mattinata di sabato si è tenuta l’udienza per direttissima, durante la quale è stato convalidato l’arresto dei due soggetti, in attesa del giudizio di merito.