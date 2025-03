Tragedia nel Cilento: muore schiacciato da mezzo edile durante lavori per la casa del figlio. Oggi i funerali

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina a Cardile, frazione di Gioi Cilento, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un Tumber.

L’uomo, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione di proprietà del figlio, è rimasto schiacciato dal mezzo meccanico su cui stava operando.

L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo, l’uomo è deceduto sul colpo. I soccorritori del 118, arrivati prontamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il recupero della salma è stato affidato ai vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. Si ipotizza che il mezzo possa aver perso stabilità a causa del terreno instabile o di un errore nelle manovre, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Intanto la salma è stata liberata e oggi ci saranno i funerali, alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista.