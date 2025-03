Paura a Campora: 64enne cade da un albero, necessario l’intervento dell’elisoccorso

Si è sfiorata la tragedia oggi a Campora, dove un 64enne, mentre stava eseguendo alcune operazioni agricole, è improvvisamente caduto da un albero. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, ha avuto un esito che, seppur preoccupante, sembra non mettere in pericolo la vita dell’uomo. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina. I presenti sul luogo si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno prontamente allertato i soccorsi. Nonostante la rapidità dell’intervento degli operatori del 118, le condizioni dell’uomo richiedevano una risposta ancora più immediata.

Vista la preoccupazione per le gravi lesioni riportate, gli operatori sanitari hanno ritenuto necessario attivare l’elisoccorso per velocizzare il trasporto del paziente in ospedale, riducendo al minimo il rischio di peggioramenti nelle sue condizioni. Il 64enne, immobilizzato a causa di una sospetta lesione alla colonna vertebrale, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi” di Salerno a bordo dell’eliambulanza “Felix2”, decollata tempestivamente dall’aeroporto di Salerno.Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, il 64enne non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici monitorano attentamente le sue condizioni.

Anche i carabinieri della compagnia di Stio Cilento sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.