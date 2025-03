Terremoto a Potenza, continuano le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco

All’indomani della scossa di terremoto di magnitudo 4.2, con epicentro a Vaglio Basilicata, che si è registrata il 18 marzo alle 10.01, a Potenza è stata avvertita una nuova scossa di 2.3. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv ed è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi, fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone. Il terremoto è stato avvertito anche nel Vallo di Diano soprattutto nella zona orientale.

Dopo le scosse i Vigili del Fuoco di Potenza sono stati impegnati nelle verifiche di staticità di diversi immobili. Nelle fasi iniziali si è provveduto anche ad una perlustrazione con un elicottero decollato dalla base dei Vigili del Fuoco di Pontacagnano. In seguito, insieme ai tecnici del Comune di Potenza, si è provveduto alle verifiche degli istituti scolastici comunali e paritari di Potenza. Sono state effettuate circa 37 verifiche speditive con metodo del Triage Avanzato e 10 verifiche di staticità in diversi stabili. In questi giorni anche l’Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione, controllando la sicurezza del Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e delle strade statali 658 “Potenza-Melfi”, 95 e 95VAR “di Brienza” e 407 “Basentana”.