Arrestati due giovani per truffa ai danni di un’anziana a Francavilla in Sinni

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alle truffe agli anziani da parte dei Carabinieri. All’inizio della settimana, i militari della Compagnia di Senise hanno arrestato due giovani per concorso in truffa ai danni di una 80enne di Francavilla in Sinni.

A seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa, i Carabinieri hanno fermato due persone, di 25 e 18 anni, originarie della Campania, che si aggiravano con atteggiamento sospetto per le vie del centro cittadino, proprio dove poco prima si era verificata la truffa ai danni della donna. La vittima, infatti, aveva ricevuto una telefonata sulla propria linea fissa, durante la quale le veniva comunicato che il nipote aveva una situazione debitoria. Convinta della veridicità della notizia, ha consegnato 500 euro in contanti e gioielli ai truffatori, che si erano presentati come dipendenti dell’ufficio postale.

Accortasi immediatamente di essere stata truffata, la donna ha prontamente avvisato i Carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Grazie alla segnalazione, i militari sono riusciti a individuare i due giovani e, dopo un’ispezione dei luoghi, hanno recuperato l’intera refurtiva. I Carabinieri hanno restituito il maltolto alla vittima e arrestato i due giovani, che sono stati associati, al termine delle formalità di rito, alla Casa Circondariale di Potenza, a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Il GIP del Tribunale di Lagonegro ha convalidato gli arresti e disposto per i due indagati, nei confronti dei quali vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.