La “Pigna di Scippatuccio”, la “cartolina” di Sant’Antonio di Sala Consilina sarà tagliata

Sarà taglio a breve, forse già domani, uno storico pino di Sala Consilina che per anni ha dato il “benvenuto” a chi raggiunge la cittadina da nord. Si tratta del pino di Sant’Antonio. Il taglio è previsto per motivi di sicurezza. Tuttavia si tratta di un albero storico. Si tratta della cosiddetta “Pigna di Michele Scippatuccio”. Michele Paladino, nato nel 1913, secondo quanto raccontato dalla famiglia Pierina piantò quest’albero e per anni i bambini hanno giocato alla sua ombra o mangiato i suoi frutti.

A distanza di circa un secolo è stato disposto, da cinque enti, che occorre tagliarla nonostante l’opposizione dei familiari di Scippatuccio, il taglio avverrà nelle prossime ore ma non taglierà di certo un ricordo così forte.

Così sua figlia. “Questa pigna che pianto mio padre nella sua gioventù, e noi ragazzini raccoglievamo i pinoli. E li da più di cent’anni, a conti fatti molti di più. Presto verrà tagliata. E’ vero il posto non ci appartiene più, in tanti anni le cose sono cambiate, ma la pigna è stata testimone affettuosa per noi e ha un valore per noi affettivo ,e un punto di riferimento per la contrada di San Antonio e ogni volta che si passa di là. E solito dire per noi: Che bella la pigna di Scippatacciu resiste e li e ci emoziona e ai nipoti è stato raccontato della pigna che aveva piantato il loro bisnonno Michele e delle nostre scorribande”.