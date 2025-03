La pagina social dei carabinieri ha scelto la cornice della Certosa di Padula per dare il buongiorno ai propri followers. Così la pattuglia dell’Arma della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori splende davanti alla cornice del Patrimonio dell’Unesco con due carabinieri a fianco raccogliendo like e commenti positivi per la bellezza delle Certosa.