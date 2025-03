Monitoraggio PNRR in Provincia di Salerno: avanzamento e supporto alle amministrazioni locali

Prosegue in maniera intensiva il monitoraggio dei fondi destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte della Cabina di coordinamento istituita presso la Prefettura di Salerno. Un’attività complessa che coinvolge circa 3.600 progetti in tutta la provincia, destinati a trasformare e modernizzare il territorio grazie all’impegno di enti locali e istituzioni.

Nel corso delle ultime settimane, il Prefetto Francesco Esposito ha intensificato l’azione di monitoraggio con una serie di riunioni e incontri con i principali attori coinvolti, per analizzare lo stato di avanzamento dei progetti, concentrandosi in particolare su quelli legati all’edilizia scolastica e alla trasformazione digitale. Questi progetti, che superano i 450 milioni di euro di investimento, sono realizzati da Provincia, Comuni e numerosi istituti scolastici del territorio.

Dopo una prima fase di ricognizione delle difficoltà riscontrate dai soggetti attuatori, l’attività si è spostata su un piano più operativo. Le riunioni, organizzate dal Prefetto, hanno avuto come obiettivo quello di valutare e risolvere le problematiche relative a oltre 2.000 progetti PNRR, tra cui quelli destinati alla costruzione di nuove scuole, al piano per asili nido e scuole dell’infanzia, al potenziamento delle infrastrutture scolastiche, e all’abilitazione al cloud delle amministrazioni locali.

Un focus particolare è stato dedicato alla sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, all’estensione del tempo pieno nelle scuole e all’interoperabilità dei dati tra amministrazioni pubbliche, un aspetto fondamentale per garantire una gestione efficiente dei servizi digitali a favore dei cittadini.

L’attività di monitoraggio ha visto anche la raccolta di relazioni dettagliate e schede illustrative, che hanno permesso di mappare le criticità emerse nel processo di realizzazione degli interventi. La Prefettura, attraverso il coordinamento delle amministrazioni locali, sta cercando soluzioni concrete per accelerare il progresso delle opere e garantire che i progetti vengano completati nei tempi previsti.

Un punto fondamentale di questa operazione è il raccordo tra le amministrazioni locali e le strutture centrali, in particolare la Struttura di Missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le indicazioni provenienti da queste autorità centrali sono fondamentali per affrontare le difficoltà riscontrate a livello locale e velocizzare la realizzazione degli interventi.

Il modello operativo promosso dalla Prefettura sta raccogliendo il consenso degli enti locali, che apprezzano il suo approccio pratico, che favorisce un contatto diretto e costante tra il centro e il territorio. In particolare, questo modello ha permesso di risolvere alcune problematiche in modo rapido ed efficace.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri, in linea con il serrato cronoprogramma definito dalla Cabina di coordinamento. Questi incontri coinvolgeranno anche altre amministrazioni dello Stato, tra cui il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Università e della Ricerca, e la Fondazione SERICS, per affrontare le problematiche emerse durante la fase di attuazione dei progetti.

L’attività di monitoraggio e supporto continuerà a ritmo serrato, con l’obiettivo di garantire che gli investimenti del PNRR si traducano in risultati concreti per il territorio salernitano e per la comunità locale.