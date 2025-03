Cantamessa (Fondazione Ferrovie dello Stato) ad Auletta per i treni storici: “La Sicignano-Lagonegro può tornare”

Luigi Cantamessa, guida della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, è stato ieri mattina ospite dello Jesus ad Auletta, invitato dal sindaco Antonio Caggiano e dagli amministratori del territorio a margine della manifestazione “Piccoli Borghi Termali d’Italia” – che si è tenuta nei giorni scorsi – dedicata alla valorizzazione del territorio, durante la quale è stato organizzato un treno storico che ha collegato Napoli Centrale a Contursi Terme. Il convoglio, composto da una locomotiva elettrica e carrozze Corbellini degli anni ’50, ha offerto ai partecipanti un’esperienza di viaggio unica verso il noto centro turistico-termale. Cantamessa ha parlato delle possibilità che la “Sicignano-Lagonegro”, possa rinascere per diventare anch’essa un tratto storico-turistico “con la bellezza dell’architettura delle stazioni locali che farebbero da cornice”. Cantamessa ha evidenziato come è ben conscio dei costi ma che con la politica dei piccoli passi: “dal controllo della gallerie e soprattutto con il posizionamento dei binari, il progetto è possibile. Un progetto green”. A batterie, quindi che, ascoltando le parole di Cantamessa poi dovrebbe trasformarsi anche in un treno di servizio. “Le Ferrovie dello stato non hanno il compito di ‘creare movimento’ ma unire i territori”.

L’accoglienza a Cantamessa è stata data dal sindaco di Auletta con i colleghi di Pertosa, Polla, Atena Lucana, Salvitelle e San Gregorio Magno. “Abbiamo dato prova di come il nostro territorio rappresenta un’offerta turistica che si integra ed arricchisce perfettamente quella regionale”.