Caccia ai “ladri” di rifiuti tessili a Salerno. Casi in diminuzione ma l’attenzione resta alta

Seppur notevolmente ridotto, a Salerno si continuano a registrare ancora casi in alcuni punti della città in cui si ripropone il fenomeno di ricerca tra i cassonetti ed i sacchetti, in questo caso dei tessili, per trafugare materiali da portare via. Le immagini relative a via Tesauro, nel quartiere di Pastena, mostrano un operatore di Salerno Pulita al lavoro per ripulire dal marciapiedi gli indumenti ritrovati sulla strada.



“Chiediamo a chi ha la possibilità di portare i tessili o presso i nostri centri di raccolta mobile, sabato per esempio saremo in via Valerio Laspro o direttamente ai centri di raccolta Arechi e Fratte-ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- resta il nostro impegno, costante e caparbio con il supporto della polizia municipale nell’individuare e sanzionare i trasgressori”.