Aggredisce la compagna nel giorno della Festa della donna nel Vallo di Diano: dovrà indossare braccialetto elettronico

Un uomo di circa 40 anni è stato allontanato dalla propria dimora ed è stato disposto l’uso del braccialetto elettronico per evitare che si avvicini alla compagna. Questo dopo l’aggressione nei confronti della donna, in presenza dei figli minorenni, con colpi ripetuti anche alla testa. I fatti sono accaduti l’8 marzo, il giorno dedicato alla lotta alla violenza contro le donne, nell’area nord del Vallo di Diano. Ci sarebbero anche accertamenti su eventuali altri maltrattamenti in famiglia. La donna, tutelata dall’avvocato Conantonio d’Elia, è stata ricoverata per alcuni giorni all’ospedale “Luigi Curto” di Polla a causa delle ferite riportate dalle percosse del compagno.

Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica Pastori e da quelli della stazione di Polla.