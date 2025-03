Banca Monte Pruno e Cava Sviluppo: un confronto sulle opportunità ESG per le imprese

“Bilancio e cultura aziendale di sostenibilità: i principi ESG applicati al mondo delle imprese”. E’ questo i titolo svoltosi a Cava de’ Tirreni ed organizzato dall’Associazione Cava Sviluppo, in collaborazione con la BCC Monte Pruno. L’incontro ha rappresentato un’opportunità rilevante per approfondire le sfide e i vantaggi della sostenibilità aziendale in un momento di cambiamento normativo cruciale, con l’introduzione di nuovi obblighi nei confronti del mondo imprenditoriale.

Durante l’appuntamento, la Banca Monte Pruno ha ribadito il suo impegno nel promuovere i principi ESG (Environmental, Social, Governance) tra le imprese locali, sottolineando l’importanza di integrare la sostenibilità come fattore chiave per la competitività e l’innovazione. Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, intervenuto tra i relatori, ha evidenziato come la sostenibilità non rappresenti solo un adempimento normativo, ma una vera e propria opportunità di crescita per il territorio e le aziende. “Il sistema bancario, ha sottolineato il Direttore Federico, ha un ruolo fondamentale nell’accompagnare la comunità di riferimento in questo percorso, offrendo strumenti finanziari e consulenza strategica per integrare i principi ESG nei modelli di business e la Banca Monte Pruno, già da tempo, ha iniziato un processo di divulgazione di queste tematiche e di grande apertura e attenzione verso le imprese e non solo. Abbiamo proposto, inoltre, durante il convegno, agli associati di Cava Sviluppo di garantire loro una forma di finanziamento che sia premiante dal punto di vista del tasso di interesse in base al raggiungimento di determinati obiettivi ESG”, ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico.

Il dibattito ha messo in evidenza come la sostenibilità possa essere un motore di innovazione e resilienza per le imprese, anche in un contesto di trasformazione digitale e di cambiamento economico.

In particolare, si è discusso dell’importanza di una rete territoriale forte, capace di supportare le imprese locali nell’adozione di modelli di business più sostenibili e competitivi.

La Banca Monte Pruno, nel suo ruolo di partner strategico, ha ribadito il suo impegno nel sostenere la comunità imprenditoriale di Cava de’ Tirreni e dei comuni limitrofi, fornendo supporto finanziario e consulenziale per la transizione verso un’economia sempre più sostenibile e innovativa.

L’evento ha sottolineato, dunque, come la sostenibilità non sia più una mera questione normativa, ma un punto di svolta concreto per il rafforzamento delle imprese e per il miglioramento della competitività a livello locale e nazionale, con l’auspicio che sempre più realtà aderiscano a questi principi, contribuendo a costruire un futuro più resiliente e innovativo.

Il convegno è stato coordinato da Valeria Trezza, presentatrice e speaker, e ha visto i saluti istituzionali introduttivi di Cristian Milione, Presidente di Cava Sviluppo, e successivamente gli interventi di Vincenzo Messina, Direttore Generale di Flex Packaging, di Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno e di Roberto De Luca, Ricercatore DISA-MIS dell’Università di Salerno.

Un dibattito tra i presenti ha chiuso i lavori che hanno visto la presenza, per la BCC Monte Pruno, oltre che del Direttore Generale Cono Federico, anche del Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, del Responsabile Area Territoriale Irno-Salerno Michele Pierri, del Referente Commerciale Enzo Canoro, del Preposto della Filiale di Cava de’ Tirreni Cristian Coccaro.