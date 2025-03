Gaming online e socializzazione: nuovi orizzonti da scoprire

Negli ultimi anni il gaming online ha meritato l’attenzione degli esperti di comunicazione

che hanno analizzato il fenomeno. In particolare, il focus si è spostato sulla possibilità di

socializzare tramite piattaforme ludiche e video-ludiche per giovani e adulti.

Spesso si guarda al gaming come a qualcosa che spinge soprattutto i più giovani a isolarsi.

Diverse analisi e studi hanno, però, dimostrato la fallacia di tali argomentazioni, ponendo

l’accento su quanto le piattaforme ludiche online possano essere, invece, un mezzo di

interazione con gli altri e fungere da luogo di incontro virtuale.

Secondo una ricerca dell’istituto statunitense Pew Research Center di qualche anno fa è

emerso che l’89% dei players gioca con amici che conosce dal vivo, il 54% con amici

conosciuti online e il 52% con altri giocatori che, invece, non conosce affatto.

Lo studio in questione non è il solo ad aver evidenziato dati di questo tipo. Samsung

Electronics ha rivelato nel Gaming Relationship Report 2023 che su oltre 7.500 giocatori

europei, il 49% interagisce con altri players online. I risultati del sondaggio confermano,

dunque, che il gaming rappresenta un luogo d’incontro virtuale perlopiù tra i gamer di età

compresa tra i 18 e 44 anni.

La socializzazione nei giochi e videogiochi online è resa possibile da due strumenti

fondamentali: chat vocale e chat scritta. Questo elemento mette in comunicazione diretta i

giocatori che durante la partita online sono più propensi a raccontare e parlare di sé ai propri

amici. La comunicazione può essere anche non-verbale ovvero intrapresa tramite messaggi,

ma pur sempre intima e significativa.

In sintesi, le opportunità di socializzare in rete anche attraverso il gioco sono più ampie e

diversificate. Pensiamo al caso dei giochi di ruolo online fantasy (MMORPG), grazie ai

quali si generano vere e proprie community allargate, in cui ogni giocatore ricopre un ruolo

e interagisce con altri giocatori provenienti da tutto il mondo.

Le nuove forme di socialità online non riguardano soltanto i videogiochi tradizionali, ma si

estendono anche a quelle piattaforme che storicamente erano percepite come esperienze

individuali. È il caso dei casino live dove è possibile interagire con un croupier dal vivo,

vivendo un’esperienza che accorcia ancor di più le distanze tra utente e schermo. Oltre a

seguire in tempo reale le mosse del croupier, i giocatori possono comunicare attraverso una

chat dedicata, sia con il dealer che con gli altri partecipanti al tavolo. Questo elemento

aggiunge un livello di coinvolgimento maggiore, trasformando l’esperienza di gioco in un

momento di socializzazione, oltre che di intrattenimento. La possibilità di scambiare

opinioni, commentare la partita e interagire con persone provenienti da diverse parti del

mondo rende queste piattaforme non solo un luogo di svago, ma anche un’opportunità per

creare nuove connessioni.

Proprio da questa riflessione è facile intuire come il mondo ludico e quello virtuale possano

insieme favorire la socializzazione con persone di culture, età e status sociali differenti.

Talvolta proprio attraverso il gioco online si possono abbattere le barriere, mettendo la

comunicazione di nuovo al centro della quotidianità.