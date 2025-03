Discarica abusiva a cielo aperto a San Cipriano Picentino: la denuncia dell’Agroforestale Italiana

Una discarica abusiva a cielo aperto è stata scoperta in località Tuoppolo, lungo la SP227, nel Comune di San Cipriano Picentino. Ignoti hanno abbandonato una grande quantità di rifiuti di vario genere, tra cui bustoni di plastica pieni di rifiuti, lattine di bibite e persino elettrodomestici, creando una situazione di degrado ambientale nella zona.

A denunciare l’accaduto ai Carabinieri Forestali e al Comune è stato Andrea Palmese, Dirigente regionale dell’Agroforestale Italiana, che, durante un servizio di monitoraggio sul territorio, ha scoperto la discarica insieme ai colleghi del settore e al capo squadra Giuseppe Parisi. Palmese, noto per il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nella vigilanza contro il degrado ambientale, ha subito allertato le autorità competenti per avviare un’indagine sulla provenienza dei rifiuti e per cercare di risalire agli autori di questo gesto illecito.

Le autorità locali stanno lavorando per identificare i responsabili e ripristinare l’area.