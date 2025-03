Emozioni nel Vallo di Diano: Annarita e David si sposano e corrono ad abbracciare nonno Nicola in ospedale

Annarita e David hanno detto di sì questa mattina. Lei di Montesano sulla Marcellana, lui di Buonabitacolo. Un grande amore celebrato davanti a numerosi parenti e ospiti, tutti felici e tutti emozionati che hanno potuto assistere alla celebrazione e alla festa. Tranne uno, nonno Nicola, costretto a un ricovero in ospedale, al “Luigi Curto” di Polla. Ma sua nipote, Annarita, non poteva non abbracciarlo, legatissima come è. Così insieme al neo marito, a bordo di una limousine bianca, scortati dai testimoni, hanno raggiunto l’ospedale, vestiti da sposi, sono saliti in reparto e hanno potuto emozionarsi con nonno Nicola. Un momento estremamente toccante.

*ha collaborato Carmen de Fina