Incendio nell’appartamento di un’accumulatrice seriale: 3 caschi rossi feriti. Salvate due donne

Un incendio di grave entità è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Cava de’ Tirreni, in un appartamento situato in via Bernardo Quaranta. All’interno dell’abitazione si trovava una donna, una accumulatrice seriale, già seguita dai servizi sociali. La situazione è stata nei primi momenti drammatica, ma fortunatamente si è evitata una tragedia grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Durante le operazioni di soccorso, quando i caschi rossi stavano cercando di entrare nell’appartamento per mettere in sicurezza la donna, due bombole di GPL sono esplose, causando una serie di feriti. Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti nell’esplosione e sono stati prontamente soccorsi dai sanitari sul posto per essere successivamente trasportati in ospedale.

Nel frattempo, gli altri occupanti dell’edificio sono stati fatti evacuare e le due donne rimaste intrappolate tra i cumuli di oggetti sono state estratte dai soccorritori. L’intervento sul posto ha visto l’impegno di circa 25 vigili del fuoco provenienti da diverse città della zona, tra cui Salerno, Mercato San Severino e Nocera Inferiore. Le squadre hanno lavorato con il supporto di due autobotti, un’autoscala e un carro aria per la scorta di bombole.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso, con i caschi rossi al lavoro per scongiurare ulteriori pericoli.