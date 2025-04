Addio a Marcello D’Onza, l’ex vigile urbano per 42 anni in servizio a Sassano

A Sassano si piange la scomparsa di Marcello D’Onza, figura storica e amatissima del paese. Fedele e instancabile, Marcello era conosciuto e rispettato da tutti per il suo impegno e il suo insostituibile ruolo di ausiliario presso il comando dei vigili urbani per 42 anni.

Marcello D’Onza, nato a Sassano nel 1952, non è stato solo un ausiliario del traffico, ma un simbolo di dedizione e presenza costante per la comunità. Chiunque abbia vissuto o frequentato Sassano negli anni anni ‘80, ‘90 e nei primi anni 2000 ricorda la sua figura familiare e il suo impegno nell’assicurare ordine e sicurezza.

In servizio ininterrottamente dal 1973 al 2015 è stato per decenni il simbolo di una comunità che oggi si unisce commossa al dolore della famiglia.