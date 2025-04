Il senatore salernitano Antonio Iannone ha giurato come sottosegretario al ministero delle Infrastrutture

Il senatore salernitano di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha prestato giuramento come Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giuramento è stato tenuto davanti al premier Giorgia Meloni.

“Un grande onore ed un grande onere. Mi è passata davanti una vita intera e l’emozione non si teneva. Il Presidente Meloni poteva già disporre in maniera completa della mia persona ma cercherò di andare oltre i miei limiti per ripagare la sua fiducia e servire al meglio l’Italia”.

Il ministro Mattero Salvini e al Sottosegretario di Presidenza Mantovano hanno presenziato alla cerimonia di giuramento. “Questo è un premio che intendo a tutta la Comunità politica che negli anni ha reso possibile arrivare a questo in particolare all’amico di sempre, il fratello maggiore che non ho avuto il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli con il quale oltre 30 anni fa iniziammo una nuova storia della Destra con tanti ragazzi tra i quali c’ero io”.

Iannone ha quindi parlato dei suoi obiettivo. “Si tratta di una nuova sfida decisiva per la Nazione che riguarda lo sviluppo infrastrutturale e i trasporti. Porterò il mio contributo per l’ avanzamento dell’Italia e per il superamento del ritardo del Mezzogiorno che proprio nelle infrastrutture deve trovare la ragione per il suo riscatto. Darò il mio contributo al Governo Meloni per realizzare il programma in questi settori strategici e mi metterò all’opera appena ricevute le deleghe”.