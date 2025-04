Tir di traverso sull’A2, paura a Sala Consilina. Incidenti anche a Capaccio e Policastro: 8 feriti

Serie di incidenti nelle ultime ore tra il Vallo di Diano, il Cilento e il Golfo di Policastro. Lungo la A2 del Mediterraneo ni direzione nord a pochi chilometri dallo svincolo di Sala Consilina. Un camion è andato a finire nelle barriere che dividono la carreggiata. Per fortuna nessun problema per il conducente, traffico a rilento. Sul posto polizia stradale e tecnici dell’Anas. E ancora: intorno alle 18:00, lungo la strada statale 18, a Capaccio Paestum si è registrato un frontale: L’impatto, avvenuto nei pressi dello svincolo per la località Cafasso, ha coinvolto due veicoli: sei i feriti. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Policastro Bussentino a Scario. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro: due feriti.