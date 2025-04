Tentato furto a Caggiano: i ladri fuggono grazie all’intervento dei Carabinieri e al sistema di videosorveglianza

A Caggiano, nella tarda serata di ieri, si è verificato un tentato un furto in un’abitazione in via Enrico Quaranta a Caggiano.

Immediato l’intervento dei carabinieri della locale stazione, allertati dalla proprietari. Sul posto anche il sindaco Modesto Lamattina e la protezione civile. I ladri sono scappati nelle campagne circostanti. Grazie al sistema di videosorveglianza è stato possibile filmare l’accaduto. “Ringraziamo ancora una volta L’Arma dei Carabinieri per il grande e continuo lavoro svolto con abnegazione a tutela della sicurezza dei cittadini”; ha scritto il sindaco Modesto Lamattina.