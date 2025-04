Ancora un incidente sulla Potenza–Sicignano: coinvolta anche una Ferrari. Un ferito lieve

Ancora una giornata difficile sul raccordo autostradale Sicignano–Potenza. Questa mattina, all’altezza del chilometro 46,300 tra le uscite Potenza Centro e Potenza Ovest, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, tra cui una Ferrari e una Dacia.

L’impatto ha causato forti rallentamenti sulla carreggiata in direzione Sicignano. Fortunatamente il bilancio è contenuto: solo un ferito lieve tra gli occupanti delle vetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza, insieme alla Polizia Stradale, al personale sanitario del 118 e ai tecnici Anas per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Nel frattempo, poco più avanti, resta chiuso il tratto compreso tra Potenza Ovest e Tito Scalo, sempre in direzione Sicignano, per consentire la rimozione del mezzo pesante coinvolto nel tragico incidente di ieri, in cui ha perso la vita un uomo di 56 anni.