Incendio di rifiuti a Scafati. Evacuazioni e paura per l’inquinamento

Incendio e timore per l’inquinamento a Scafati, dove un ingente cumulo di rifiuti è andato a fuoco in via Galileo Ferraris, presso l’impianto S.en.ec.a Srl, provocando una densa coltre di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. L’evacuazione

Già interessata l’Arpac che dovrà effettuare i rilievi necessari a capire l’entità del danno in termini ambientali. Non si registrano feriti o intossicati ma, a scopo precauzionale, sono state evacuate due palazzine che di trovano nelle vicinanze per un totale di 16 nuclei familiari. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per risalire all’origine del rogo. Non risultano feriti.