Vincenzo Napoli è il nuovo presidente della Provincia di Salerno

“Sono felice ed orgoglioso dell’ampio consenso espresso dai colleghi sindaci ed amministratori. Questo voto dimostra una profonda condivisione programmatica ed unità d’intenti da parte di tutte le forze della maggioranza di centro sinistra a Palazzo Sant’Agostino”, A dirlo è Vincenzo Napoli, neo eletto presidente della Provincia di Salerno. Ha ottenuto il 65% delle preferenze da parte degli amministratori della provincia. Ha battuto Giuseppe Rinaldi, candidato per il centro destra. “Sono profondamente grato a tutti e ciascuno per la fiducia espressa con il voto. Svolgerò questo nuovo incarico con grande entusiasmo, determinazione e spirito di servizio. Lavoreremo insieme con la Giunta ed il Consiglio con la massima energia al servizio dello comunità e dei territori per lo sviluppo ed il lavoro, la formazione e la cultura, le infrastrutture e la mobilità. la sicurezza e l’innovazione”. Napoli, sindaco di Salerno prende il posto di Franco Alfieri, dimessosi dopo le note vicende giudiziarie.