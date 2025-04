Angellara e Caiazzano: due ponti piene di spine per il neopresidente della Provincia

Due ponti per mettere subito alla prova il nuovo presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, al netto delle “proteste” social della moglie per i troppi impegni: il ponte di

Angellara e quello di Caiazzano, tra Sassano e Padula.

Per quanto riguarda il primo sono apparsi striscioni inequivocabili: “Il ponte chiuso, la Provincia pure”, “Strada interrotta, pazienza finita”, “Vergognatevi”. Un grido di rabbia e frustrazione che arriva da cittadini, commercianti, pendolari e lavoratori esasperati da una situazione che sembra non avere fine. Il ponte di Angellara, snodo viario cruciale per tutto l’alto Cilento, è chiuso da quasi due anni per problemi strutturali. Un anno in meno del ponte di Caiazzano tra Sassano e Padula con i lavori che sono stati avviati ma ancora non ne se vede la fine. Anche in questo caso i cittadini scrissero frasi contro la gestione del problema.

Due viadotti per cui la Provincia deve intervenire presto perché i cittadini sono esasperati. Due nodi che il neo presidente Vincenzo Napoli deve sciogliere.