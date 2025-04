Arrestato 27enne a Pagani per spaccio di cocaina e crack

A Pagani, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato un 27enne del luogo, indagato per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti. I militari hanno sorpreso l’indagato mentre cedeva cocaina-crack ad un’altra persona, segnalata alla Prefettura di Salerno come assuntore.

Durante la perquisizione, sono stati trovati 31 grammi circa di cocaina-crack, suddivisi in dosi, tre bilancini di precisione, munizionamento di vario calibro e denaro contante, verosimilmente provento dell’attività illecita.