Completati gli scavi delle Gallerie Telese e Reventa per la nuova linea AV Napoli-Bari

Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma sono stati conclusi gli scavi della galleria Telese, nel lotto Frasso Telesino – Telese, e della galleria Reventa, nel lotto Telese – Vitulano, della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Alla cerimonia di completamento hanno partecipato il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Aldo Isi, e il Commissario Straordinario di Governo dell’opera, Roberto Pagone.L’ultimo diaframma abbattuto ha unito i due fronti di scavo della galleria Telese, lunga circa 3 km. Gli interventi sul lotto Frasso Telesino – Telese consistono nel raddoppio e nella velocizzazione della linea per 11 chilometri, con la realizzazione di due nuove fermate a Amorosi e Telese.

I lavori, sotto la direzione di Italferr e affidati a un’ATI composta da Pizzarotti, Ghella, Itinera, Salcef ed EDS Infrastrutture, hanno un valore di circa 245 milioni di euro.Contemporaneamente, è stato completato lo scavo della galleria Reventa, lunga 150 metri, che è la prima delle sette gallerie del lotto Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano ad essere ultimata. Il progetto prevede il raddoppio e la velocizzazione della linea storica per 19 chilometri, con l’aggiunta di tre nuove fermate a Solopaca, San Lorenzo e Ponte Casalduni. I lavori sono stati affidati al Consorzio Telese, formato da Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro. La nuova linea AV/AC Napoli – Bari, finanziata anche con fondi PNRR, è tra le opere strategiche del Gruppo FS per migliorare la mobilità nel Sud Italia. La tratta Cancello – Frasso Telesino sarà operativa entro la fine del 2025, riducendo il tempo di viaggio da Bari a Napoli a 2 ore e 40 minuti, con il completamento dell’intera opera che permetterà di raggiungere Roma in tre ore e Lecce e Taranto in quattro. La nuova linea costituisce anche un importante motore di sviluppo per il territorio, creando posti di lavoro e coinvolgendo circa 7.000 persone e 2.000 imprese.