Il circuito XCO Borbonica Cup si è fermato ad Eboli: un successo targato Rampikevoli Mtb

Se Carlo Levi con il romanzo “Cristo si è fermato a Eboli” raccontava il dramma umano e sociale del Sud Italia, il circuito XCO Borbonica Cup ha scelto Eboli per raccontare una straordinaria giornata dedicata alla mountain bike cross country. La settima edizione dell’XCO Monti di Eboli ha conquistato ancora il gradimento degli atleti e degli addetti ai lavori con un grande successo di partecipazione e spettacolo all’interno della Comunità Emmanuel, la “casa degli eventi” di Rampikevoli Mtb.

Quasi 300 gli atleti provenienti da tutta Italia, isole comprese, più qualche presenza straniera da Malta, ad animare una giornata ricca di gare intense e avvincenti con un percorso che ha messo alla prova le abilità di ogni singolo partecipanti.

I feedback positivi hanno reso merito all’organizzazione capitanata da Michele Senatore, evidenziando la cura e la professionalità con le quali si è riusciti a gestire ogni aspetto dell’evento che ha ricevuto il plauso in prima persona della Federazione Ciclistica Italiana rappresentata dal vice presidente Carmine Acquasanta e dalla neo componente del settore fuoristrada Syria Magro, in presenza anche di Mimmo Porcelli (Comunità Emmanuel), del presidente regionale FCI Campania Umberto Perna e del vice presidente vicario Pietro Amelia.

E grazie alla XCO Monti di Eboli, il circuito nazionale della XCO Borbonica Cup continua ad crescere d’importanza, offrendo un’opportunità unica per gli atleti di confrontarsi in un contesto di alta qualità tecnica e competitiva con tutte le categorie agonistiche dagli esordienti fino agli élite.

Tra i principali protagonisti di giornata nelle categorie agonistiche Alessio Sorrenti (Etna BFL Valverde) tra i G6 uomini, Sofia Grosso Ciponte (D’Amico Bike School) tra le G6 donne, Niccolò Mauro (Elba Bike) tra gli esordienti primo anno uomini, Ilary Ceccarelli (Ciclo Club Appenninico 1907) tra le esordienti primo anno donne, Luciano Schettini (Fusion Bike) tra gli esordienti secondo anno uomini, Ilaria Crassetti (Cycling Cafè Racing Team) tra le esordienti secondo anno donne, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli allievi uomini primo anno, Martina Lacava (GS Ciclistico Grottaglie) tra le allieve donne primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli allievi uomini secondo anno, Martina Becciu (Dueppi Cycling Project) tra le allieve donne secondo anno, Brian Ceccarelli (Ciclo Club Appenninico 1907) tra gli juniores uomini, Sara Di Meo (Cycling Cafè Cervèlo Pro Team) tra le juniores donne, Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto) tra gli under 23, Luke Borg (Asd Bike 1275) tra gli élite uomini ed Alessia Bulleri (Cycling Cafè Cervèlo Pro Team) tra le élite donne.

Primati di categoria in ambito amatoriale per Mara Parisi (Bike e Sport Team) tra le donne master, Francesco Mignoli (Bike e Sport Team) tra i master 1, Adriano Luciano (Becycle Club Lucky Team) tra i master 2, Domenico Casertano (Mtb Tifata) tra i master 3, Emanuele Sani (GC Tondi Sport) tra i master 4, Antonio Caliendo (Bollino Team) tra i master 5, Filippo Finocchiaro (Team Bike Noto) tra i master 6, Raffaele Riello (Mtb Tifata) tra i master 7, Ferdinando Panagrosso (Federal Team Bike) tra i master 8 e Giuseppe Abbondandolo (Team O’Metetore) tra i master 9.

Oltre al circuito XCO Borbonica CUP, la XCO Monti di Eboli era anche inserita nel circuito Campania XCO Cup ed ha assegnato le maglie di campione regionale FCI Campania solamente tra gli juniores (titolo conquistato da Jacopo Scognamiglio del Federal Team Race).

Così Michele Senatore a nome di tutto il comitato organizzatore e in qualità di presidente del comitato provinciale FCI Salerno: “Il ringraziamento più grande va ai team, agli atleti e a quanti, a vario titolo, hanno preso parte alla XCO Monti di Eboli. Alla grande squadra Rampikevoli che mi ha sostenuto e affiancato con tanta dedizione e grande professionalità e non mi ha lasciato un attimo solo. E alla Comunità Emmanuel, alla direzione e a tutti gli ospiti della struttura che, ogni giorno e per un lungo periodo, hanno lavorato in maniera instancabile per permettere a tutti gli atleti di vivere e percorrere un tracciato di gara pieno di emozioni e grande adrenalina. La soddisfazione più grande, al culmine di un evento sportivo che ha calamitato atleti da ogni angolo d’Italia, dal nord al sud, isole comprese, è anche quella di aver saputo coniugare lo sport, con l’integrazione sociale e il turismo. Alcuni atleti, infatti, nella città di Eboli si sono trattenuti qualche giorno, proprio in occasione di questo appuntamento sportivo. Essere riusciti a muovere un indotto importante a partire dal coinvolgimento degli ospiti della Comunità Emmanuel, inoltre, ci restituisce la consapevolezza che lo sport è vita”.