Il Comune di Sala Consilina al fianco dei carabinieri: “Plauso per l’operazione svolta stanotte”

“A nome dell’intera Amministrazione Comunale e della comunità di Sala Consilina, esprimiamo il nostro più sentito plauso e profonda gratitudine ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per l’operazione condotta questa notte, che ha portato al fermo di una banda di malviventi che aveva tentato di darsi alla fuga forzando un posto di blocco”, così il comunicato stampa del Comune di Sala Consilina guidato dal sindaco Mimmo Cartolano.

“Un’azione tempestiva ed efficace, frutto di professionalità, coraggio e senso del dovere per garantire la sicurezza sul nostro territorio e contrastare la piaga dei furti in abitazione e nelle attività commerciali. Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri dimostra di essere un presidio fondamentale per la tutela dei cittadini e per la difesa della legalità. A tutti gli uomini e le donne in divisa, va il nostro più sincero ringraziamento”.