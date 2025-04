Il rombo della Mille Miglia conquista Caggiano. Applausi per le auto storiche

È stato davvero forte l’entusiasmo stamane a Caggiano al passaggio degli equipaggi proveniente da tutto il mondo della 1000miglia Experience nella tappa Sorrento-Costiera Amalfitana-Matera.

La carovana è partita da Sorrento per dare vita a una emozionante frazione della 1000 Miglia Experience Italy 2025. Quaranta equipaggi, provenienti da diverse nazioni, si sono lanciati in un affascinante viaggio alla scoperta delle gemme nascoste di Campania, Basilicata e Puglia. La giornata è iniziata alle 7:30 con la colazione e il briefing, preludio alla partenza fissata per le 8. Dopo il passaggio tra Petina, Polla è arrivata la sosta a Caggiano. Gli equipaggi nel pomeriggio si sono spostati verso Matera

La soddisfazione del sindaco Modesto Lamattina: “La 1000 Miglia Experience Italy 2025 si conferma un evento unico nel suo genere, capace di coniugare la passione per le auto d’epoca con la scoperta delle eccellenze territoriali del Sud Italia. I nostri bambini della scuola materna e della scuola media, insieme a tante persone, hanno accolto le 37 prestigiose auto sportive con lo sventolio delle bandierine e tanti applausi. La tappa è ricominciata dopo la pausa pranzo presso il Country House “Le Grotticelle” che ha accolto gli oltre 160 partecipanti tra equipaggi, meccanici, organizzatori e forze dell’ordine”.