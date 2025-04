Salerno: proseguono i controlli contro l’immigrazione irregolare

La Questura di Salerno continua l’attività di controllo del territorio con operazioni mirate alla prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina.

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno dato esecuzione a numerosi decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Salerno nei confronti di cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale. In attuazione di tali provvedimenti, il Questore di Salerno ha disposto: 6 ordini di allontanamento, con obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni; 7 accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.), necessari per completare le procedure di identificazione o per organizzare il rimpatrio.

Tra i soggetti coinvolti in questa seconda misura figurano: un cittadino del Gambia, con precedenti per lesioni, furto con strappo e porto abusivo d’armi; un cittadino della Tanzania, con precedenti per frode informatica e truffa; due cittadini marocchini mai regolarizzati in Italia; due cittadini marocchini espulsi ai sensi dell’art. 86 del T.U. sugli stupefacenti, al termine della detenzione domiciliare per spaccio; un cittadino rumeno.

Per ulteriori 7 cittadini stranieri, identificati in maniera completa, il Questore ha disposto l’accompagnamento immediato alla frontiera. I provvedimenti, tutti convalidati dall’Autorità Giudiziaria, hanno riguardato: un cittadino turco, un cittadino bengalese e un cittadino marocchino.

Infine, 4 espulsioni sono state motivate dalla pericolosità sociale dei soggetti, tutti con numerosi precedenti penali: si tratta di due cittadini marocchini e due cittadini albanesi.