Indice di delittuosità in calo in provincia di Potenza. Marsico nuovo in controtendenza

Nella provincia di Potenza, nei primi tre mesi del 2025, si è registrato un indice di delittuosità in calo dell’otto per cento, rispetto allo stesso periodo del 2024: lo ha detto il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto stamani nel capoluogo lucano. Nella città capoluogo questa tendenza al ribasso è del 3,1 per cento.

Un dato in crescita – è stato sottolineato – è quello del comune di Marsico Nuovo (Potenza) dove sono stati compiuti, nell’arco dei primi tre mesi dell’anno, 20 furti.

E’ proprio per questa ragione che la Prefettura e il sindaco Massimo Macchia hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per il “controllo di vicinato”. Marsico Nuovo è il quarantatreesimo Comune del Potentino a firmare l’accordo: “Si tratta di misure per arginare soprattutto i furti in abitazione – ha detto Macchia – che sul nostro territorio sta assumendo dimensioni preoccupanti. Abbiamo 300 km di strade e 100 chilometri di estensione territoriale: questo dà la dimensione dell’esigenza di intervenire”. “Tre anni fa partivamo da zero in provincia di Potenza – ha ribadito Campanaro – vuol dire che si sta lavorando bene. Lavoriamo su tre pilastri per incrementare il livello di sicurezza urbana: il controllo di vicinato, più forze di polizia locale e la videosorveglianza. Per questa ultima ragione – ha concluso – ho scritto a tutti i sindaci ricordando loro la possibilità di aderire al bando ministeriale con il quale sono stati messi a disposizione 24,5 milioni di euro”.